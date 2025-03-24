Причиною збою в онлайн-системах Укрзалізниці стала масштабна кібератака — заява компанії

В Укрзалізниці заявили про масштабну кібератаку на онлайн-системи.

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 23 березня внаслідок технічного збою в IT-системі Укрзалізниці тимчасово недоступні онлайн-сервіси компанії.

24 березня у пресслужбі Укрзалізниці заявили, що онлайн-системи Укрзалізниці зазнали масштабної таргетованої кібератаки.

«Відновлення всіх систем тривало всю минулу добута наразі продовжується.

Фахівці Укрзалізниці тісно співпрацюють з кібердепартаментом Служби безпеки України», - сказано у заяві.

У компанії підкреслили, що ключове ворогові не вдалося: рух поїздів стабільний, вони курсують чітко без затримок та всі операційні процеси руху відлагоджено в резервному форматі.

«Залізниця продовжує рух попри фізичні атаки по інфраструктурі, не спинити її і найпідлішими кібератаками!», - повідомили в Укрзалізниці.

Також та додали, що в компанії впроваджені протоколи резервування.

У повідомленні ще зазначили, що остання атака була дуже системна, нетривіальна та багаторівнева, тому перед повним відновленням із «бекапів» фахівці УЗ, багатьох залучених партнерів та кібердепартаменту СБУ мають ретельно відтестувати сервіси на можливі вразливості.

«Наразі онлайн-продажі квитків лишаються недоступними і протягом цього дня готуємось ще працювати в офлайн-режимі», - заявили в Укрзалізниці.

Як працює компанія?

- квитки продаються через каси. Ми посилюємо каси персоналом, розширюємо графіки роботи;

- на 24 та 25 березня активовано продаж міжнародних квитків у касах (зазвичай – тільки онлайн);

- у крайньому випадку, якщо ви не встигаєте придбати квиток через касу – прямуйте безпосередньо до потяга. Наші поїзні бригади поінформовані, як оформляти ваш проїзд на місці (вибачаємось заздалегідь, можуть не бути наявні місця всіх класів, але прагнемо довезти всіх).

Якщо ви плануєте подорож пізніше, ніж ранкові рейси 25.03

УЗ наполегливо просить не штурмувати каси сьогодні. Вони працюватимуть із виключним пріоритетом на обслуговування пасажирів із відправкою сьогодні-завтра;

Компанія поінформує відразу по відновленню онлайн сервісів й всі зможуть придбати квиток онлайн.

Як повернути квитки?

Усім, хто хоче повернути свій квиток на поїзд відправкою 24 березня, зробити це онлайн. Достатньо принаймні за годину до відправки вашого рейсу надіслати нам на пошту [email protected] скан-копію або чітке фото вашого квитка та контактний номер телефону. Ми обробимо заявку про повернення протягом 3 діб з моменту відновлення роботи систем.

УЗ просить повідомляти про будь-які інші нестандартні випадки на [email protected].

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