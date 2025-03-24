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Збірна України розгромно програла Бельгії в матчі-відповіді плейоф Ліги націй

08:12, 24 березня 2025
Україна не проходить до найвищого дивізіону А та залишається у дивізіоні B Ліги націй на сезон 2026/27.
Збірна України розгромно програла Бельгії в матчі-відповіді плейоф Ліги націй
Фото: 24tv.ua
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Збірна України з футболу програла у другому матчі плейоф за місце у дивізіоні A Ліги націй проти Бельгії 3:0.

Команда Сергія Реброва пробилась у плейоф Ліги націй за підвищення у класі завдяки другій позиції у групі B1. У плейоф у двоматчевому протистоянні національна команда зустрілась зі збірною Бельгії. У першому поєдинку Україна здобула вольову перемогу та підходила до гри із перевагою у два м'ячі (3:1).

За результатами двох матчів з загальним результатом 3:4 Україна не проходить до найвищого дивізіону А та залишається у дивізіоні B Ліги націй на сезон 2026/27.

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