Сборная Украины разгромно проиграла Бельгии в ответном матче плей-офф Лиги наций

Украина не проходит в высший дивизион А и остаётся в дивизионе B Лиги наций на сезон 2026/27.

Фото: 24tv.ua

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Сборная Украины по футболу проиграла во втором матче плей-офф за место в дивизионе A Лиги наций против Бельгии со счетом 3:0.

Команда Сергея Реброва пробилась в плей-офф Лиги наций за повышение в классе благодаря второму месту в группе B1. В плей-офф в двухматчевом противостоянии национальная команда встретилась со сборной Бельгии. В первом поединке Украина одержала волевую победу и подходила к игре с преимуществом в два мяча (3:1).

По результатам двух матчей с общим счетом 3:4 Украина не проходит в высший дивизион А и остается в дивизионе B Лиги наций на сезон 2026/27.

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