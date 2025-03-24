Сборная Украины разгромно проиграла Бельгии в ответном матче плей-офф Лиги наций

Сборная Украины по футболу проиграла во втором матче плей-офф за место в дивизионе A Лиги наций против Бельгии со счетом 3:0.
Команда Сергея Реброва пробилась в плей-офф Лиги наций за повышение в классе благодаря второму месту в группе B1. В плей-офф в двухматчевом противостоянии национальная команда встретилась со сборной Бельгии. В первом поединке Украина одержала волевую победу и подходила к игре с преимуществом в два мяча (3:1).
По результатам двух матчей с общим счетом 3:4 Украина не проходит в высший дивизион А и остается в дивизионе B Лиги наций на сезон 2026/27.
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