24 марта – какой сегодня праздник и главные события

24 марта отмечают Международный день борьбы с депрессией.

Фото: shutterstock.com

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В понедельник, 24 марта, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

24 марта в Украине и мире празднуют Всемирный день кабадди. Этот праздник посвящен одному из древнейших индийских видов спорта, сочетающему выносливость, силу и стратегическое мышление. Его цель – популяризировать кабадди в мире, привлекать новых игроков и показывать, что этот спорт доступен каждому.

Также 24 марта Всеукраинский день борьбы с заболеванием на туберкулез. Это важная дата, призванная привлечь внимание к проблеме распространения туберкулеза, повысить осведомленность граждан и способствовать профилактике болезни. Этот день был выбран неслучайно. Именно 24 марта 1882 года немецкий микробиолог Роберт Кох совершил революционное открытие — он обнаружил возбудитель туберкулеза. Это стало прорывом в медицине, ведь до этого момента люди не знали, как передается эта опасная болезнь. С тех пор борьба с туберкулезом получила научную основу, что значительно улучшило диагностику и лечение.

А еще 24 марта День мастера маникюра. Он является прекрасной возможностью отдать уважение специалистам, занимающимся уходом за ногтями, делая их не только красивыми, но и здоровыми. Этот праздник был создан, чтобы отметить важность этой профессии, признать ее мастерство и вклад в общую культуру красоты.

24 марта Международный день борьбы с депрессией. Он преследует цель привлечь внимание к этой серьезной проблеме психического здоровья. Этот праздник помогает информировать людей о депрессии, ее симптомах, способах лечения и важности поддержки тех, кто переживает это расстройство.

Какой сегодня церковный праздник

24 марта, в православном календаре день памяти святого преподобного Захарии. Святой Захарий был одним из великих подвижников IV века, жившего и служившего на территории Византийской империи. Его жизнь стала примером глубокой веры, смирения и посвящения в служении Богу.

Календарь важных событий за 24 марта

1084 год – немецкий король Генрих IV вошел в Рим, взяв город под свой контроль;

1155 год — Юрий Долгорукий получил Киев и занял великокняжеский престол;

1603 год — Токугава Иеясу стал правителем Японии с титулом сёгуна;

1721 год — Иоганн Себастьян Бах представил шесть оркестровых концертов маркграфу Кристиану Людвигу Бранденбург-Шведскому;

1794 год — началось восстание под предводительством Тадеуша Костюшко против господства России и Пруссии;

1802 год – англичанин Ричард Тревитик получил первый в мире патент на паровоз;

1804 год — французский законодательный орган принял решение об установлении в своем зале заседаний беломраморного бюста Наполеона Бонапарта;

1882 год — Роберт Кох, немецкий микробиолог, открыл бактерию, вызывающую туберкулез;

1898 год — в США впервые продали автомобиль марки «Винтон», покупатель заплатил за него тысячу долларов;

1918 год — Центральная Рада приняла решение, которым украинский язык стал официальным в финансовой и торговой сферах;

1932 год — в результате бескровного переворота в Таиланде установлена конституционная монархия;

1933 год — немецкий парламент принял закон, лишивший гражданские свободы и предоставивший канцлеру Адольфу Гитлеру чрезвычайные полномочия;

1940 год — в Западной Украине состоялись выборы в Верховные Советы СССР и УССР;

1972 год — вышел на экраны культовый фильм «Крестный отец»;

1975 год — боксер Мухаммед Али одержал победу техническим нокаутом в поединке против Чака Вепнера;

1976 год — в Аргентине военные свергли президента Исабель Перон, после чего начались политические репрессии;

1980 год — в Сальвадоре убийство архиепископа Оскара Ромеро повлекло за собой обострение гражданской войны;

1989 год — у побережья Аляски танкер «Эксон Вальдез» потерпел аварию, повлекшую разлив 40 тысяч тонн нефти;

1990 год — Ислам Каримов занял пост президента Узбекистана;

1999 год — НАТО начало авиаудары по Югославии, атакуя объекты на территории СРЮ;

2001 год — Владимир Кличко победил Дерика Джефферсона техническим нокаутом в бою в Мюнхене;

2022 год — звание «Город-герой Украины» получили Буча, Ирпень, Николаев и Ахтырка за стойкость и героизм в противостоянии российской агрессии.

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