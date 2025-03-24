Стив Виткофф объяснил, при каких условиях США могут начать военные действия против Ирана

Стив Виткофф подчеркнул, что на данный момент США подает Ирану сигнал о том, что через диалог можно прийти к правильному решению, поскольку «альтернатива не самая лучшая».

Фото: prsa.pl

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Специальный представитель президента США Стив Уиткофф заявил, что Соединенные Штаты Америки могут прибегнуть к военным действиям против Ирана при определенных обстоятельствах. Об этом он сказал в эфире Fox News.

«Нам не обязательно решать все вопросы военным путем, но это не означает, что если нас к этому подведут, мы не прибегнем к военным действиям. Мы сделаем это при определенных обстоятельствах», — заявил Уиткофф

Также он подчеркнул, что на данный момент США подает Ирану сигнал о том, что через диалог можно прийти к правильному решению, поскольку «альтернатива не самая лучшая».

По словам Уиткоффа, позиция президента США Дональда Трампа по поводу ядерного оружия у Ирана остается неизменной.

«Иран не должен иметь бомбу. Мы не можем позволить им перейти к вооружению и созданию ядерного арсенала. Этого не может произойти, и этого не произойдет», — сказал чиновник.

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