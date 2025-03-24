Практика судов
  1. В мире

Стив Виткофф объяснил, при каких условиях США могут начать военные действия против Ирана

09:35, 24 марта 2025
Стив Виткофф подчеркнул, что на данный момент США подает Ирану сигнал о том, что через диалог можно прийти к правильному решению, поскольку «альтернатива не самая лучшая».
Стив Виткофф объяснил, при каких условиях США могут начать военные действия против Ирана
Фото: prsa.pl
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Специальный представитель президента США Стив Уиткофф заявил, что Соединенные Штаты Америки могут прибегнуть к военным действиям против Ирана при определенных обстоятельствах. Об этом он сказал в эфире Fox News.

«Нам не обязательно решать все вопросы военным путем, но это не означает, что если нас к этому подведут, мы не прибегнем к военным действиям. Мы сделаем это при определенных обстоятельствах», — заявил Уиткофф

Также он подчеркнул, что на данный момент США подает Ирану сигнал о том, что через диалог можно прийти к правильному решению, поскольку «альтернатива не самая лучшая».

По словам Уиткоффа, позиция президента США Дональда Трампа по поводу ядерного оружия у Ирана остается неизменной.

«Иран не должен иметь бомбу. Мы не можем позволить им перейти к вооружению и созданию ядерного арсенала. Этого не может произойти, и этого не произойдет», — сказал чиновник.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Иран

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Государственная судебная администрация в течение 2 месяцев ограничит доступ граждан к текстам судебных решений по делам об уклонении от мобилизации

Верховная Рада готовится принять в целом законопроект об ограничении доступа граждан к определенным судебным решениям, включая приговоры по делам об уклонении от мобилизации – перечень ограничений.

Уклонение от отбывания наказания как основание для приостановления сроков давности исполнения обвинительного приговора является особым юридическим фактом – ОП КУС ВС

Делая вывод об уклонении лица от отбывания наказания при применении ч. 3 ст. 80 УК, суд тем самым фактически признает его виновным в совершении нового преступления, и такое правоприменение противоречит Конституции – позиция ОП КУС ВС.

Расходы на командирование одного судьи в год могут составлять почти 438 тысяч гривен – Минфин выступил против изменений в сроках командирования

В Министерстве финансов не поддержали законопроект об изменениях сроков командирования судей, поскольку общие расходы на них могут достичь 180,5 млн гривен в год.

В НШСУ создадут отдельное коммуникационное подразделение и сформируют новую информационную политику

Национальная школа судей решила заняться популяризацией своей деятельности.

Комитет рекомендовал Верховной Раде одобрить законопроект о временном неприменении ограничений на сроки командирования судей

Предлагается предусмотреть, что ограничения общего срока командирования судьи не применяются в отношении командированных судей апелляционных судов – до дня завершения ВККС конкурса, а в отношении командированных судей местных судов – в течение отбора и 6 месяцев с даты его завершения.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Раїса Ханова
    Раїса Ханова
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Павло Тихий
    Павло Тихий
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Сергій Кічмаренко
    Сергій Кічмаренко
    суддя Приморського районного суду м. Одеси
  • Олександр Луценко
    Олександр Луценко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Жанна Чернова
    Жанна Чернова
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду