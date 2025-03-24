Встреча делегаций США и РФ в Эр-Рияде будет закрытой, — СМИ

В Саудовской Аравии начинаются переговоры представителей США и РФ.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 23 марта завершилась встреча между украинской и американской делегациями в Саудовской Аравии. Министр обороны Украины Рустем Умеров раскрыл ее детали.

После этого, 24 марта, в Эр-Рияде стартовали переговоры между американской и российской делегациями по вопросу прекращения огня.

Встреча делегаций США и РФ будет закрытой. Об этом заявили росСМИ.

Сообщается, что сотрудники Службы государственной безопасности Саудовской Аравии попросили журналистов покинуть территорию отеля Ritz-Carlton.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.