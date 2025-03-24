Тристоронніх зустрічей за участю представників США, України та Росії не планується.

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 23 березня завершилася зустріч між українською та американською делегаціями в Саудівській Аравії. А 24 березня проходять переговори між делегаціями США та РФ.

За даними телеканала Рада, українська делегація залишається в Ер-Ріяді, «чекаючи на результати зустрічі американців та росіян». На даний момент не планується тристоронніх зустрічей за участю представників США, Росії та України.

Раніше один з українських чиновників заявляв The New York Times, що делегація України може провести додаткові обговорення з офіційними представниками США 24 березня, «залежно від прогресу».

Нагадаємо, спецпредставник США по Україні Кіт Келлог заявляв, що учасники переговорів — російська та українська сторони — будуть перебувати в окремих приміщеннях, а американські посередники будуть передавати повідомлення Києва та Москви «туди-сюди».

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