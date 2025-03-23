США проведуть окремі переговори з Україною та РФ у Саудівській Аравії щодо деталей припинення вогню

США планують узгодити з Україною та Росією всі деталі питання припинення вогню.

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Президент Володимир Зеленський заявив, що зустріч української та американської делегацій у Саудівській Аравії запланована на 23 березня.

За даними The New York Times, переговори делегацій США та України в Ер-Ріяді відбудуться сьогодні ввечері. Після цього, 24 березня, відбудеться зустріч американської та російської делегацій.

Як повідомив виданню один з українських чиновників, делегація України може провести додаткові обговорення з офіційними представниками США у понеділок, «залежно від прогресу».

Зустрічі будуть зосереджені на опрацюванні деталей 30-денного припинення вогню по енергетичних об’єктах, на яке Росія та Україна погодилися після телефонних розмов із президентом США Дональдом Трампом 18 та 19 березня.

Також на зустрічах обговорюватиметься безпека судноплавства в Чорному морі.

Нагадаємо, що спецпредставник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф заявив, що 23 березня в Джідді відбудеться новий раунд переговорів щодо мирного врегулювання в Україні.

США на переговорах представлятимуть радник Дональда Трампа з питань нацбезпеки Майк Волц та держсекретар США Марко Рубіо.

Українську делегацію очолив Андрій Єрмак — у складі Андрій Сибіга, Рустем Умєров, Павло Паліса.

Делегації США та РФ проведуть переговори 24 березня в Ер-Ріяді.

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