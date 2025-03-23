США проведут отдельные переговоры с Украиной и РФ в Саудовской Аравии относительно деталей прекращения огня

США планируют согласовать с Украиной и Россией все детали вопроса прекращения огня.

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Президент Владимир Зеленский заявил, что встреча украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии запланирована на 23 марта.

По данным The New York Times, переговоры делегаций США и Украины в Эр-Рияде пройдут сегодня вечером. После чего, 24 марта, состоится встреча американской и российской делегаций.

Как сообщил изданию один из украинских чиновников, делегация Украины может провести дополнительные обсуждения с официальными лицами США в понедельник, «в зависимости от прогресса».

Встречи будут сосредоточены на проработке деталей 30-дневного прекращения огня по энергетическим объектам, на который Россия и Украина согласились после телефонных разговоров с президентом США Дональдом Трампом 18 и 19 марта.

Также на встречах будет обсуждаться безопасность судоходства в Черном море.

Напомним, что спецпредставитель США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф заявил, что 23 марта в Джидде состоится новый раунд переговоров по мирному урегулированию в Украине.

США на переговорах будут представлять советник Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Майк Уолц и госсекретарь США Марко Рубио.

Украинскую делегацию возглавил Андрей Ермак - в составе Андрей Сибига, Рустем Умеров, Павел Палиса.

Делегации США и РФ проведут переговоры 24 марта в Эр-Рияде.

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