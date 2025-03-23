В Белой Церкви автомобиль наехал на пешехода

67-летнего мужчину госпитализировали.

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Полицейские Киевщины расследуют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Белой Церкви, в результате которого травмировался пешеход.

Авария случилась на одной из улиц города, когда водитель автомобиля Ford Focus наехал на 67-летнего местного жителя, который переходил нерегулируемый пешеходный переход. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу.

Следователи Белоцерковского управления полиции начали досудебное расследование по факту аварии. Правоохранители призывают всех участников дорожного движения соблюдать правила дорожного движения, чтобы предотвратить травматизм на дорогах.

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