У Білій Церкві автомобіль наїхав на пішохода

67-річного чоловіка госпіталізували.

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Поліцейські Київщини розслідують обставини дорожньо-транспортної пригоди, що сталася в Білій Церкві, в результаті якої травмувався пішохід.

Аварія трапилася на одній з вулиць міста, коли водій автомобіля Ford Focus наїхав на 67-річного місцевого жителя, який переходив нерегульований пішохідний перехід. Внаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікарні.

Слідчі Білоцерківського управління поліції розпочали досудове розслідування за фактом аварії. Правоохоронці закликають усіх учасників дорожнього руху дотримуватися правил дорожнього руху, аби запобігти травматизму на дорогах.

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