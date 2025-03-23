В ТЦК объяснили, какие предприятия не смогут забронировать сотрудников

Документальное оформление бронирования военнообязанных осуществляется только в случае, если предприятие начало выполнять мобилизационное задание — ТЦК.

Фото: firtka.if.ua

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Начальник отдела воинского учета и бронирования сектора мобилизационно-оборонной работы Николаевского областного ТЦК и СП Олег Чуб сообщил, что оформление бронирования сотрудника возможно только при условии, что предприятие выполняет мобилизационное задание. Об этом он сказал в эфире «Ми-Україна».

«Если мы говорим о 45-м постановлении, то основные изменения заключаются в том, что документальное оформление бронирования военнообязанных осуществляется только тогда, когда предприятие начало выполнять мобилизационное задание. То есть, если предприятие не приступило к выполнению мобилизационного задания, документальное оформление бронирования не осуществляется и сотрудники таких предприятий не переводятся на специальный учет», — сказал Чуб.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Кабмин внес изменения в порядок рассмотрения заявлений об отсрочке от мобилизации, сроках действия отсрочки и перечня необходимых документов.

Кроме того, в Украине утвердили критерии для бронирования священнослужителей.

Добавим, что Минкульт обновил список «критически важных» СМИ с правом на бронирование.

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