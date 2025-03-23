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У ТЦК пояснили, які підприємства не зможуть забронювати працівників

17:26, 23 березня 2025
Документальне оформлення бронювання військовозобов'язаних здійснюється лише тоді, коли підприємство почало виконувати мобілізаційне завдання — ТЦК.
У ТЦК пояснили, які підприємства не зможуть забронювати працівників
Фото: firtka.if.ua
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Начальник відділу військового обліку та бронювання сектору мобілізаційно-оборонної роботи Миколаївського обласного ТЦК та СП Олег Чуб повідомив, що оформлення бронювання працівника можливе лише за умови, що підприємство виконує мобілізаційне завдання. Про це він сказав в ефірі «Ми-Україна».

«Якщо ми говоримо про 45-ту постанову, то основні зміни - це те, що документальне оформлення бронювання військовозобов'язаних здійснюється лише тоді, коли підприємство почало виконувати мобілізаційне завдання. Тобто, якщо підприємство не почало виконання мобілізаційного завдання, документальне оформлення бронювання не здійснюється і працівники таких підприємств на спеціальний облік не переводяться», – сказав Чуб.

Постанова 45 Кабінету Міністрів України  постанова дозволяє бронювати військовозобов’язаних працівників державних органів, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, а також підприємства, установи та організації, яким встановлено мобілізаційне завдання або визнано критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Кабмін вніс зміни щодо порядку розгляду заяв про відстрочку від мобілізації, строків дії відстрочки та переліку необхідних документів.

Крім того, в Україні затвердили критерії для бронювання священнослужителів.

Додамо, Мінкульт оновив список «критично важливих» медіа з правом на бронювання.

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ТЦК бронювання

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