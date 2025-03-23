Як ветеранам з інвалідністю безоплатно навчитися водінню – пояснення

Ветерани та члени сімей загиблих захисників можуть безкоштовно навчитися водити автомобіль.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України повідомляє, що ветерани з інвалідністю мають можливість безкоштовно пройти навчання з водіння автомобіля. Держава покриває всі витрати на навчання, а також надає спеціально обладнані автомобілі для таких курсів.

У рамках програми право на безкоштовне навчання мають:

Ветерани війни, звільнені або вже звільнені з військової служби

Особи з особливими заслугами перед Батьківщиною

Члени сімей загиблих захисників та захисниць України

Навчання включає 64 години теоретичних занять, де вивчаються основи безпеки дорожнього руху, правила дорожнього руху та основи водіння, а також 40 годин практичних занять з інструктором, що має досвід роботи з людьми з інвалідністю. Для потребуючих є можливість навчання жестовою мовою. Також доступні спеціально обладнані автомобілі з ручним керуванням, а в окремих регіонах є можливість пройти курс для отримання водійських прав категорії С1 (вантажівки).

Щоб скористатися програмою, необхідно отримати медичний висновок про придатність до керування автомобілем, подати заяву до місцевого підрозділу з питань ветеранської політики, пройти теоретичний курс в автошколі, скласти теоретичний та практичний іспити в сервісному центрі МВС, а після успішного завершення отримати водійське посвідчення.

Навчання доступне у Дніпропетровській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Одеській та Хмельницькій областях.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.