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Як ветеранам з інвалідністю безоплатно навчитися водінню – пояснення

23:30, 23 березня 2025
Ветерани та члени сімей загиблих захисників можуть безкоштовно навчитися водити автомобіль.
Як ветеранам з інвалідністю безоплатно навчитися водінню – пояснення
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Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України повідомляє, що ветерани з інвалідністю мають можливість безкоштовно пройти навчання з водіння автомобіля. Держава покриває всі витрати на навчання, а також надає спеціально обладнані автомобілі для таких курсів.

У рамках програми право на безкоштовне навчання мають:

  • Ветерани війни, звільнені або вже звільнені з військової служби
  • Особи з особливими заслугами перед Батьківщиною
  • Члени сімей загиблих захисників та захисниць України

Навчання включає 64 години теоретичних занять, де вивчаються основи безпеки дорожнього руху, правила дорожнього руху та основи водіння, а також 40 годин практичних занять з інструктором, що має досвід роботи з людьми з інвалідністю. Для потребуючих є можливість навчання жестовою мовою. Також доступні спеціально обладнані автомобілі з ручним керуванням, а в окремих регіонах є можливість пройти курс для отримання водійських прав категорії С1 (вантажівки).

Щоб скористатися програмою, необхідно отримати медичний висновок про придатність до керування автомобілем, подати заяву до місцевого підрозділу з питань ветеранської політики, пройти теоретичний курс в автошколі, скласти теоретичний та практичний іспити в сервісному центрі МВС, а після успішного завершення отримати водійське посвідчення.

Навчання доступне у Дніпропетровській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Одеській та Хмельницькій областях.

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