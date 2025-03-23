У Черкасах під час комендантської години автомобіль врізався в електроопору та перекинувся

В ДТП водій Volkswagen перекинувся, обидва пасажири травмовані.

Фото: Поліція Черкаської області

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У Черкасах сталося ДТП, внаслідок якого травмувалися двоє чоловіків. Подія сталася близько першої ночі під час комендантської години. Про це повідомляє поліція Черкаської області.

Поліція попередньо встановила, що 19-річний водій Volkswagen Transporter, рухаючись проспектом Хіміків, не вибрав безпечну швидкість і врізався в електроопору, після чого автомобіль перекинувся. В результаті аварії водій і його 19-річний пасажир отримали травми та були госпіталізовані.

Слідчі внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання за порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до середньої тяжкості ушкоджень. Наразі триває розслідування.

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