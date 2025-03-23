В Черкассах во время комендантского часа автомобиль врезался в электроопору и перевернулся

В ДТП водитель Volkswagen перевернулся, оба пассажира травмированы.

Фото: Полиция Черкасской области

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В Черкассах произошло ДТП, в результате которого травмировались двое мужчин. Происшествие произошло около часа ночи во время комендантского часа. Об этом сообщает полиция Черкасской области.

Полиция предварительно установила, что 19-летний водитель Volkswagen Transporter, двигаясь по проспекту Химиков, не выбрал безопасную скорость и врезался в электроопору, после чего автомобиль перевернулся. В результате аварии водитель и его 19-летний пассажир получили травмы и были госпитализированы.

Следователи внесли сведения о событии в Единый реестр досудебных расследований по статье 286 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание за нарушение правил безопасности дорожного движения, что привело к средней тяжести повреждений. Сейчас продолжается расследование.

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