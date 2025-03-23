Південна Корея у вогні — у країні оголосили надзвичайний стан через лісові пожежі, відео

На півдні країни спалахнули численні пожежі.

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Влада Південної Кореї оголосила режим надзвичайного стану у деяких регіонах країни. У різних регіонах зафіксовано 27 осередків загоряння, найбільше постраждали Кьонсан-Намдо, Кьонсан-Пукто, Коесан, Кванджу, Чолла-Намдо та Тегу, пише Bloomberg.

Лісова служба Кореї повідомила, що пожежа в Санчхоні, внаслідок якої загинули 4 людини і ще 6 дістали поранення, була локалізована на 25% станом на вечір суботи.

Там додали, що влада мобілізувала десятки транспортних засобів і сотні співробітників для гасіння пожежі, яка знищила близько 847 гектарів землі і змусила близько 260 жителів Санчхона евакуюватися.

За даними Міністерства внутрішніх справ і безпеки Південної Кореї, близько 620 жителів південно-східного міста Ульсан і прилеглої провінції Кенсан сховалися від лісових пожеж, що почалися в суботу.

У відомстві також додали, що країна оголосила режим надзвичайного стану в південних регіонах, щоб полегшити мобілізацію ресурсів для локалізації пожеж, і позначила Санчхон як особливу зону лиха.

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