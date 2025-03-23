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Італія пропонує до 100 тисяч євро за переїзд в гори

22:29, 23 березня 2025
Італійський регіон Тренто пропонує до 100 тисяч євро для нових мешканців гірських містечок.
Італія пропонує до 100 тисяч євро за переїзд в гори
Фото: La Tua Italia
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Влада італійського регіону Тренто на півночі країни запускає ініціативу, яка пропонує до 100 тисяч євро тим, хто готовий оселитися в місцевих гірських містечках. Програма має на меті протидіяти депопуляції та відновити життя в населених пунктах, де кількість порожніх будинків перевищує кількість заселених, пише CNN.

Охочі переїхати можуть отримати до 80 тисяч євро на ремонт житла та ще 20 тисяч на його придбання. Вони повинні прожити в регіоні не менше 10 років або здати житло в довгострокову оренду на цей період. Участь у проєкті можуть взяти люди, готові переїхати в одне з 33 містечок в альпійському регіоні Доломітів, що стикаються з Альпами. Пропозиція ще чекає на затвердження.

Місцева влада планує використати 10 мільйонів євро на гранти для стимулювання купівлі та реконструкції нерухомості в найближчі два роки. Програма орієнтована на території, де за останнє десятиліття спостерігається значне зменшення чисельності населення. Учасниками ініціативи не можуть бути місцеві жителі віком до 45 років, а також власники нерухомості в цих районах.

Програма має на меті не лише відновлення населених пунктів, а й зміцнення місцевих громад.

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Італія

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