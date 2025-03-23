На Конотопщині поліція встановлює обставини ДТП, у якій травмувався малолітній керманич квадроцикла

У Кролевці 7-річний хлопчик отримав травми, керуючи квадроциклом.

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На Сумщині поліція розслідує обставини ДТП, в результаті якої постраждав 7-річний хлопчик. Інцидент стався на вулиці Лукаша в місті Кролевець, повідомили в поліції Сумської області.

Попередньо встановлено, що дитина керувала квадроциклом, на якому також перебував 11-річний пасажир. Під час руху хлопець зістрибнув з транспортного засобу, отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Слідство триває. Поліція наголошує на забороні керування транспортними засобами неповнолітніми без відповідних прав та закликає батьків проводити профілактичні бесіди з дітьми.

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