На Конотопщине полиция устанавливает обстоятельства ДТП, в котором травмировался малолетний водитель квадроцикла

В Кролевце 7-летний мальчик получил травмы, управляя квадроциклом.

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На Сумщине полиция расследует обстоятельства ДТП, в результате которого пострадал 7-летний мальчик. Инцидент произошел на улице Лукаша в городе Кролевец, сообщили в полиции Сумской области.

Предварительно установлено, что ребенок управлял квадроциклом, на котором также находился 11-летний пассажир. Во время движения парень спрыгнул с транспортного средства, получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Правоохранители открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Следствие продолжается. Полиция отмечает запрет управления транспортными средствами несовершеннолетними без соответствующих прав и призывает родителей проводить профилактические беседы с детьми.

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