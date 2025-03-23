В США хотят запретить мобильные телефоны в школах

Министр здравоохранения США призвал сократить использование смартфонов в школах.

Фото: REUTERS

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Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший предложил программу ограничения использования мобильных телефонов в школах. Об этом он заявил в эфире Fox News.

По его словам, инициатива под названием «Сделаем Америку снова здоровой» имеет целью улучшение успеваемости учащихся и их здоровья. Кеннеди-младший считает, что использование смартфонов в школах связано с высоким уровнем депрессии среди подростков и негативно влияет на учебные показатели.

Кроме психологических аспектов, министр выразил обеспокоенность относительно влияния электромагнитного излучения смартфонов на детский организм. Он заявил, что оно может наносить неврологический вред, повреждать клетки и даже вызывать онкологические заболевания.

Программа пока находится на этапе обсуждения, а ее возможное внедрение может вызвать широкую общественную дискуссию.

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