У США хочуть заборонити мобільні телефони у школах

Міністр охорони здоров’я США закликав скоротити використання смартфонів у школах.

Фото: REUTERS

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністр охорони здоров’я США Роберт Кеннеді-молодший запропонував програму обмеження використання мобільних телефонів у школах. Про це він заявив в ефірі Fox News.

За його словами, ініціатива під назвою "Зробимо Америку знову здоровою" має на меті покращення успішності учнів та їхнього здоров’я. Кеннеді-молодший вважає, що використання смартфонів у школах пов’язане з вищим рівнем депресії серед підлітків та негативно впливає на навчальні показники.

Окрім психологічних аспектів, міністр висловив занепокоєння щодо впливу електромагнітного випромінювання смартфонів на дитячий організм. Він заявив, що воно може завдавати неврологічної шкоди, пошкоджувати клітини та навіть спричиняти онкологічні захворювання.

Програма поки що перебуває на етапі обговорення, а її можливе впровадження може викликати широку суспільну дискусію.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.