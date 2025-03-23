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Військові розробники отримають право на авторську винагороду

16:14, 23 березня 2025
Розробники зброї для ЗСУ отримають винагороду – Міноборони ініціює зміни.
Військові розробники отримають право на авторську винагороду
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Міноборони ініціює законодавчі зміни, які дозволять військовослужбовцям, що створюють технологічні розробки для армії, отримувати справедливу авторську винагороду. Про це повідомили в Міністерстві оборони.

Наразі військові інженери та науковці працюють над розробками, які підсилюють обороноздатність країни, однак їхні права інтелектуальної власності не захищені належним чином. Для вирішення цієї проблеми у Верховній Раді зареєстровано законопроєкти №13110 та №13111. Вони передбачають, що:

  • особисті немайнові права (авторство) залишатимуться за військовослужбовцями;
  • майнові права (використання, ліцензування) належатимуть державі в особі Міноборони або відповідного органу.

Такі зміни дадуть змогу військовим отримувати винагороду за свої розробки, а державі – ефективніше впроваджувати та масштабувати технології.

«В умовах, коли технології створюються, випробовуються та вдосконалюються на полі бою, захист прав інтелектуальної власності є одним з пріоритетів для обороноздатності країни. Міноборони прагне гарантувати справедливу винагороду для тих, хто своїм розумом і талантом створює технологічну перевагу на фронті, захистити права на ці розробки і забезпечити їхнє масштабування», – зазначив заступник міністра оборони Валерій Чуркін.

Законопроєкти розроблені спільно з фахівцями у сфері інтелектуальної власності та науковими установами. Це перший крок до оновлення правового регулювання військових розробок.

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військові фінанси Міноборони

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