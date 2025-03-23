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Военные разработчики получат право на авторское вознаграждение

16:14, 23 марта 2025
Разработчики оружия для ВСУ получат вознаграждение – Минобороны инициирует изменения.
Военные разработчики получат право на авторское вознаграждение
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Минобороны инициирует законодательные изменения, которые позволят военнослужащим, создающим технологические разработки для армии, получать справедливое авторское вознаграждение. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Сейчас военные инженеры и ученые работают над разработками, которые усиливают обороноспособность страны, однако их права интеллектуальной собственности не защищены должным образом. Для решения этой проблемы в Верховной Раде зарегистрированы законопроекты №13110 и №13111. Они предусматривают, что:

  • личные неимущественные права (авторство) будут оставаться за военнослужащими;
  • имущественные права (использование, лицензирование) будут принадлежать государству в лице Минобороны или соответствующего органа.

Такие изменения позволят военным получать вознаграждение за свои разработки, а государству - эффективнее внедрять и масштабировать технологии.

«В условиях, когда технологии создаются, испытываются и совершенствуются на поле боя, защита прав интеллектуальной собственности является одним из приоритетов для обороноспособности страны. Минобороны стремится гарантировать справедливое вознаграждение для тех, кто своим умом и талантом создает технологическое преимущество на фронте, защитить права на эти разработки и обеспечить их масштабирование», - отметил заместитель министра обороны Валерий Чуркин.

Законопроекты разработаны совместно со специалистами в сфере интеллектуальной собственности и научными учреждениями. Это первый шаг к обновлению правового регулирования военных разработок.

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военные финансы Минобороны

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