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Умер главный режиссер Ивано-Франковского театра Василий Юрцив

15:38, 23 марта 2025
Василий Юрцив был режиссером-новатором, наставником и педагогом.
Умер главный режиссер Ивано-Франковского театра Василий Юрцив
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В Ивано-Франковске умер главный режиссер местного театра драмы и комедии Василий Юрцив. Об этом сообщили на официальной странице театра в соцсетях.

Коллеги вспоминают его как выдающегося режиссера, новатора, талантливого педагога и наставника.

«Добрый друг, который умел поддержать коллег в трудный момент, найти неожиданное, нетривиальное творческое решение, заставить по новому посмотреть на те вещи, которые казались привычными и понятными. Талантливый преподаватель, который открыл путь плеяде ярких актеров и режиссеров. Художник, профессионал, который всю свою творческую жизнь боролся с рутиной, шаблонностью и провинциальностью. Боролся и побеждал», - говорится в сообщении театра.

В коллективе добавили, что Юрцив сыграл важную роль в развитии театра, помог коллективу пережить сложные времена и определить новые художественные ориентиры.

«Как Учителя, который не только словами, но и своим примером учил преодолевать препятствия на пути создания Искусства. Как мастера нюансированных сценических решений и элегантных решений. Мы навсегда останемся Вашими учениками, Маэстро», - добавили в театре.

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Ивано-Франковск

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