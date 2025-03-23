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В НАПК объяснили, как указывать сведения о конечных бенефициарных владельцах общества в случае непрямого влияния

21:42, 23 марта 2025
Размер доли субъекта декларирования в юридическом лице должен оцениваться с учетом положений гражданского и хозяйственного законодательства.
В НАПК объяснили, как указывать сведения о конечных бенефициарных владельцах общества в случае непрямого влияния
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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции объяснило, как в декларации указывать сведения о конечных бенефициарных владельцах (контроллерах) общества в случае непрямого влияния.

Субъект декларирования владеет долей уставного капитала в процентном выражении 100% в ООО «А», в свою очередь, ООО «А» является учредителем ООО «Б» с долей в уставном капитале — 60%, ООО «Б» — учредитель ООО «В» с долей — 40%, ООО «В» — учредитель ООО «Г» с долей — 8% и ООО «Д» с долей — 100%.

О каких обществах следует указать сведения в разделе 9 «Юридические лица, трасты или другие подобные правовые образования, конечным бенефициарным владельцем (контроллером) которых является субъект декларирования или члены его семьи» декларации?

О ООО «А», ООО «Б», ООО «В», ООО «Д», поскольку субъект декларирования, согласно определению термина «конечный бенефициарный владелец (контроллер)», осуществляет прямое и непрямое влияние на деятельность вышеуказанных юридических лиц.

Субъект декларирования имеет такую долю в уставном капитале ООО «А», которая позволяет ему единолично влиять на его деятельность, а также является учредителем других обществ и имеет право на получение прибыли от деятельности обществ в объеме, соответствующем его доле в уставном капитале такого общества, и тем самым признается опосредованным владельцем долей в уставном капитале других обществ.

В то же время размер доли субъекта декларирования в юридическом лице должен оцениваться с учетом положений гражданского и хозяйственного законодательства, а также в соответствии с учредительными документами юридического лица.

Также в НАПК разъяснили процесс декларирования угнанного, уничтоженного или переданного на нужды армии автомобиля.

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