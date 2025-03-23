Папа Римский впервые за пять недель появился на публике и уже покинул больницу

После пяти недель лечения от пневмонии 88-летнего Папу Рымского Франциска выписали из римской клиники Gemelli, и, согласно предписанию врачей, он должен вернуться в Ватикан на двухмесячный период отдыха и выздоровления. Об этом сообщает Deutsche Welle.
«Слабый и хрупкий папа римский Франциск появился на балконе больницы в воскресенье, чтобы благословить толпу», - так агентство Reuters описывает его первое появление на публике за долгий период. После короткого общения с публикой папа римский покинул клинику, его автомобиль сопровождала по Риму колонна полицейских машин.
Врачи, объявившие о его выписке на вечерней пресс-конференции, подчеркнули, что понтифику следует воздержаться от встреч с большими группами людей и физических нагрузок, но со временем он сможет вернуться ко всем своим обычным занятиям.
Напомним, 1 марта понтифика срочно подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Впоследствии он впервые за время госпитализации записал для верующих аудиообращение.
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