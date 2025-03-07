Папа Римський вперше за час госпіталізації записав для вірян аудіозвернення

Папа Римський Франциск звернувся з подякою до всіх, хто молився за його одужання.

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Папа Римський Франциск вперше за тритижневе перебування у лікарні Агостіно Джемеллі в Римі, де очільник Римо-католицької церкви лікується від двосторонньої пневмонії, записав для вірян аудіозвернення, пише Vatican News.

Папа звернувся з подякою до всіх, хто молився за його одужання.

«Я дякую вам від щирого серця за молитви, які ви підносите за моє здоров’я з площі (Святого Петра, ред). Я супроводжую вас звідси. Нехай Бог благословить вас і нехай Богородиця вас оберігає. Дякую», — сказав Франциск.

Послання Папи Франциска було записане іспанською мовою і транслювалося на площі Святого Петра о 21:00 (за римським часом) на початку молитви.

Нагадаємо, 1 березня понтифіка терміново підключили до апарату штучної вентиляції легень.

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