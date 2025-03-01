Перевели на штучну вентиляцію легень — стало відомо про стан здоров’я Папи Римського

Прогнози щодо подальшого стану понтифіка наразі залишаються обережними.

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Папа Римський Франциск, якого раніше госпіталізували, зазнав раптового спазму бронхів, що спричинило критичне погіршення його стану. Понтифіка терміново підключили до апарату штучної вентиляції легень. Про це інформує пресслужба Ватикану.

За даними, 28 лютого у голови католицької церкви стався одиничний випадок бронхоспазму – небезпечного явища, при якому через різке скорочення м’язів бронхів ускладнюється надходження кисню та виведення вуглекислого газу з організму.

Через цей стан Папа Римський ненавмисно вдихнув блювотні маси, що спровокувало миттєве погіршення його самопочуття.

«Святішому Отцеві негайно зробили бронхіальну аспірацію, щоб очистити його дихальні шляхи, і під'єднали до неінвазивної штучної вентиляції легенів, що покращило рівень кисню [в крові]», — зазначили у Ватикані.

У пресслужбі уточнили, що під час проведення необхідних медичних маніпуляцій Папа Франциск залишався при тямі, проте прогнози щодо його подальшого стану наразі залишаються обережними.

«Знадобиться орієнтовано від 24 до 48 годин, аби мати можливість оцінити клінічний стан Папи після одиничного епізоду бронхоспазму.

Завдяки неінвазивній штучній вентиляції показники кисню повернулися до рівня, подібного до того, що був до нападу», – вказали у Святому Престолі.

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