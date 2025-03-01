Володимир Зеленський вважає, що відносини з Дональдом Трампом можна врятувати

Володимир Зеленський наголосив, що відносини між США та Україну це більше, ніж «просто відносини між двома президентами».

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його відносини із президентом США Дональдом Трампом можуть бути налагоджені. Про це Глава держави сказав в інтерв’ю американському телеканалу Fox News.

Журналіст запитав українського лідера, чи можна врятувати відносини між ним і Трампом після суперечки в Білому домі. На це Зеленський відповів: «Так, звичайно. Тому що це більше, ніж стосунки двох президентів, це стосунки двох народів... Саме тому я почав дякувати вашому народу від нашого народу. Ваш народ допоміг врятувати наш народ».

Як раніше повідомила «Судово-юридична газета», під час спілкування в Овальному кабінеті 28 лютого між президентами Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським зав’язалася певна суперечка стосовно того, коли та за яких умов має бути припинено вогонь. На думку Зеленського, мають бути гарантії безпеки. Віце-президент США Джей Ді Венс зазначав про необхідність дипломатії.

Додамо, Кір Стармер поговорив із Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом після їхньої суперечки у Білому домі

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.