Владимир Зеленский считает, что отношения с Дональдом Трампом можно спасти

Владимир Зеленский подчеркнул, что отношения между США и Украиной — это больше, чем «просто отношения между двумя президентами».

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его отношения с президентом США Дональдом Трампом могут быть налажены. Об этом Глава государства сказал в интервью американскому телеканалу Fox News.

Журналист спросил украинского лидера, можно ли спасти отношения между ним и Трампом после спора в Белом доме. На это Зеленский ответил: «Да, конечно. Потому что это больше, чем отношения двух президентов, это отношения двух народов... Именно поэтому я начал с благодарности вашему народу от нашего народа. Ваш народ помог спасти наш народ».

Как ранее сообщила «Судебно-юридическая газета», во время общения в Овальном кабинете 28 февраля между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским возникла определенная дискуссия относительно того, когда и на каких условиях должно быть прекращение огня. По мнению Зеленского, необходимы гарантии безопасности. Вице-президент США Джей Ди Вэнс говорил о необходимости дипломатии.

Добавим, Кир Стармер поговорил с Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом после их спора в Белом доме.

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