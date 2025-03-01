Зеленський після зустрічі з Трампом дав інтерв’ю американському каналу Fox News — головні тези

Володимир Зеленський подякував американцям та заявив, що допомога США була критично важливою від початку війни.

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 28 лютого президент США Дональд Трамп поспілкувався з Президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі. Під час зустрічі між ними зав’язалася певна суперечка стосовно того, коли та за яких умов має бути припинено вогонь.

Згодом Зеленський дав ексклюзивне інтерв'ю для американського каналу Fox News.

Головні тези інтерв’ю:

- Вдячний американцям. Допомога США була критично важливою від початку війни.

- Якщо хтось хоче перевірити надіслані нам кошти, ми відкриті до цього.

- Я поважаю Трампа і поважаю американський народ. Але я не впевнений, що ми зробили щось погане. Адміністрація Трампа має почути позицію України.

- Як говорив Рейган, «світ — це не відсутність війни». Ось чому я сказав, що припинення вогню буде порушено.

- Ми стратегічні партнери. У ці важкі часи ми маємо бути чесними.

- Не хотілось би втратити нашого найбільшого партнера.

- Якщо б у вас була можливість повернутись до Білого Дому прямо зараз, ви би повернулись?

Зеленський: Ні.

- Лише українці обирають президента України — у відповідь республіканцю Ліндсі Грему, який закликав Зеленського піти у відставку.

- Не знаю чи була сьогоднішня ситуація в Білому домі спланованою.

- Я думаю, нам потрібно обговорити щось без ЗМІ. Ми дуже близькі партнери зі США.

- Президент Трамп хоче закінчити цю війну, ніхто не хоче цього більше, ніж ми. В Україні ми воюємо за свободу, за наше життя.

- Я не можу сказати своїм людям: «Зупиніться». Ніхто не зупиниться, бо всі бояться, що завтра Путін повернеться.

- Не можу змінити наше ставлення до росіян, бо вони вбивці. Це не означає, що ми не хочемо миру.

- Вдячний Трампу, що він хоче завершити війну, але Путін порушував припинення вогню 25 разів.

- Українці просто хочуть почути, що США на нашому боці, а не на боці Росії

- Дуже важливо зупинити Путіна. Я чув від президента Трампа, що він зупинить війну і сподіваюся, що це буде з нашими європейськими союзниками.

- Ми готові підписати угоду по мінералах, але цього недостатньо.

- Ми готові до миру. Але ми маємо бути у сильній позиції. Нам потрібні гарантії.

- Мої взаємовідносини з Трампом можна врятувати. Історично склалось, що відносини між нашими народами — міцні. Американці допомогли врятувати українців.

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