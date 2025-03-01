1 березня – яке сьогодні свято та головні події

1 березня святкують Всесвітній день цивільної оборони та Міжнародний день відкритих даних.

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У суботу, 1 березня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

1 березня в Україні і світі святкують Всесвітній день коня. Коні відіграють важливу роль у розвитку людської цивілізації. Вони були вірними помічниками в сільському господарстві, транспорті, військових походах і спорті. Навіть сьогодні, в епоху технологій, коні залишаються незамінними в багатьох сферах життя – від кінного спорту до терапевтичних програм.

Також 1 березня День обізнаності про управління суспільними ризиками. Це міжнародна ініціатива, спрямована на підвищення розуміння ризиків, які впливають на суспільство, та способів їхнього ефективного управління. Цей день нагадує, що краще запобігти кризі, ніж боротися з її наслідками. Управління ризиками – це не лише завдання урядів, а й спільна відповідальність кожного з нас.

А ще 1 березня Міжнародний день інвалідного візка. Це особливий день, присвячений людям, які користуються інвалідними візками, а також тим, хто працює над покращенням їхнього життя. Перший механічний інвалідний візок винайшли ще у XVI столітті для короля Іспанії Філіпа II. Сучасні візки бувають електричні, спортивні, складні та навіть всепрохідні. Цей день нагадує про важливість рівних можливостей і доступності, роблячи світ комфортнішим для кожного.

Також 1 березня Всесвітній день музичної терапії. Це свято спрямоване на підвищення обізнаності про користь музики для фізичного та психічного здоров’я. Це науково обґрунтований метод лікування, що використовує музику для покращення емоційного, когнітивного та фізичного стану людини. Її застосовують у лікарнях, реабілітаційних центрах, школах, психологічних практиках та навіть для допомоги людям із деменцією чи посттравматичним синдромом.

А ще 1 березня День нульової дискримінації. Його ініціювала ООН та UNAIDS (Об’єднана програма ООН з ВІЛ/СНІДу) 2014 року, щоб привернути увагу до проблеми дискримінації у всіх її формах. ВІЛ-позитивні люди – боротьба зі стигмою та забезпечення рівного доступу до лікування. Цей день нагадує, що всі люди мають рівні права, і кожен заслуговує на повагу незалежно від своїх відмінностей.

1 березня День обізнаності про аутоагресію. Це міжнародна ініціатива, яка покликана підвищити обізнаність про проблему самопошкоджень (аутоагресії) та допомогти людям, які з цим стикаються. Аутоагресія – це навмисне завдання фізичної шкоди собі, яке не пов’язане зі спробою суїциду. Поширена проблема – за оцінками, до 20% підлітків та 5% дорослих у світі хоча б раз у житті вдавалися до самопошкоджень.

Також 1 березня Всесвітній день інформаційної архітектури. Це глобальна ініціатива, спрямована на популяризацію інформаційної архітектури (IA) та її ролі у створенні зрозумілих і зручних цифрових середовищ. Інформаційна архітектура (IA) – це структуризація, організація та представлення інформації для зручного доступу та використання. Вона використовується у вебдизайні, розробці застосунків, бібліотеках, пошукових системах і навіть в архітектурі фізичних просторів.

А ще 1 березня Всесвітній день цивільної оборони. Його започаткувала Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) 1990 року, щоб підвищити обізнаність про важливість цивільного захисту та готовності до надзвичайних ситуацій. Цивільна оборона – це система заходів, спрямованих на захист населення, матеріальних цінностей та довкілля від надзвичайних ситуацій.

1 березня святкують Всесвітній день компліменту. Це свято добрих слів і щирих похвал, яке покликане зробити світ трішки позитивнішим. Його започаткували в Нідерландах 2003 року, а згодом воно набуло популярності по всьому світу. Ідея полягає в тому, щоб дарувати не матеріальні подарунки, а щирі слова підтримки та похвали.

Також 1 березня Всесвітній день імунітету. Його започаткувала Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) 2002 року, щоб привернути увагу до важливості імунної системи та профілактики захворювань. Імунітет – це здатність організму захищатися від інфекцій, вірусів, бактерій та інших загроз.

А ще 1 березня Міжнародний день відкритих даних. Припадає на першу суботу березня. Це глобальна ініціатива, що популяризує використання відкритих даних для розвитку суспільства, науки, бізнесу та урядування. Відкриті дані — це інформація, яка вільно доступна для всіх, її можна використовувати, аналізувати та поширювати без обмежень.

Яке сьогодні церковне свято

1 березня в церковному календарі – день пам’яті святої преподобної мучениці Євдокії. Народилася в Геліополі, Сирії, ймовірно, в середині першого століття. Спочатку вона вела гріховне життя, але після навернення до християнства стала монашкою та прийняла ім'я Євдокія. Вона була відома своєю глибокою вірою, молитвами та дивами. Через свою святість і благочестя Євдокія привертала багато людей до християнства. Євдокія пройшла через великі страждання за свою віру та була мученицьки страчена за правління імператора Адріана приблизно 114 року. Вона була обезголовлена, і після своєї смерті залишилася прикладом святого життя для багатьох вірян.

Календар важливих подій за 1 березня

86 рік до н. е. — римський полководець Сулла бере штурмом і грабує Афіни;

1360 рік — король Англії Едуард III за 16 фунтів викупає з французького полону 19-річного Джеффрі Чосера, який стає його камердинером, зброєносцем, а згодом — одним з найвидатніших поетів Англії;

1420 рік — Папа Римський Мартин V закликає християн до хрестових походів проти чеських гуситів;

1498 рік — Васко да Гама припливає до Мозамбіку;

1504 рік — стається місячне затемнення, яке Христофор Колумб використовує для залякування ямайських індіанців;

1562 рік — у Вассі (Шампань) французькі католики вирізають гугенотів, почавши гугенотські війни;

1565 рік — у Бразилії засновують португальська колонія Ріо-де-Жанейро;

1692 рік — починається процес над салемськими відьмами у Новій Англії;

1767 рік — вигнання ордену єзуїтів з Іспанії королем Карлом III;

1780 рік — Пенсильванія стає першим штатом, що забороняє рабство;

1790 рік — перший перепис населення США;

1815 рік — після втечі з Ельби поблизу Канна висаджується Наполеон Бонапарт у супроводі близько 1000 своїх прихильників — починається другий етап захоплення ним влади у Франції, котрий отримує назву "Правління 100 днів";

1872 рік — рішенням Конгресу США в районі Єллоустоуна засновують перший у світі національний парк;

1912 рік — у Сент-Луїсі Альберт Беррі робить перший стрибок з парашутом з літака у польоті (висота 460 м);

1918 рік — війська УНР та Німеччини звільняють Київ від більшовиків;

1928 рік — у США доктор Герберт Еванс відкриває шостий вітамін, відповідно і названий вітаміном F;

1941 рік — виходить в етер перше комерційне FM-радіо — радіостанція W47NV у Нешвіллі;

1943 рік — у Нью-Йорку проводять масову демонстрацію на підтримку євреїв Європи;

1943 рік — Корюківська трагедія: масове вбивство 6700 мешканців села Корюківка, здійснене загонами СС та угорської військової жандармерії в ході Другої світової війни;

1947 рік — починає свою діяльність Міжнародний валютний фонд;

1961 рік — президент США Джон Кеннеді оголошує про створення Корпусу Миру;

1976 рік — парламент Великої Британії схвалює нові правила дорожнього руху, згідно з якими використання пасів безпеки ставало обов'язковим;

1977 рік — у Києві відкривають пам'ятник українському філософу Григорію Сковороді;

1988 рік — компанія Apple Computer анонсує вихід нового пристрою CD-ROM у своїх комп'ютерах Apple II і Macintosh;

1991 рік — шахтарі Донбасу починають страйк, вперше висунувши політичні вимоги;

1995 рік — до ЄС вступають Австрія, Швеція та Фінляндія;

1998 рік — набуває чинності угода про партнерство і співробітництво між Європейським Союзом і Україною;

2000 рік — компанії Confinity (Пітер Тіль, Максиміліан Левчин) та X.com (Ілон Маск) ухвалюють план злиття в платіжну систему PayPal.

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