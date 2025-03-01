1 марта – какой сегодня праздник и главные события

1 марта празднуют Всемирный день гражданской обороны и Международный день открытых данных.

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В суботу, 1 марта, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

1 марта в Украине и мире празднуют Всемирный день лошади. Лошади играют немаловажную роль в развитии человеческой цивилизации. Они были верными ассистентами в сельском хозяйстве, транспорте, военных походах и спорте. Даже сегодня, в эпоху технологий, лошади остаются незаменимыми во многих областях жизни – от конного спорта до терапевтических программ.

Также 1 марта День осведомленности об управлении общественными рисками. Это международная инициатива, направленная на повышение понимания рисков, влияющих на общество, и способов их эффективного управления. Этот день напоминает, что лучше предотвратить кризис, чем бороться с его последствиями. Управление рисками – это не только задача правительств, но и общая ответственность каждого из нас.

А еще 1 марта Международный день инвалидной коляски. Это особый день, посвященный людям, которые пользуются инвалидными колясками, а также работающим над улучшением их жизни. Первую механическую инвалидную коляску изобрели еще в XVI веке для короля Испании Филиппа II. Современные тележки бывают электрические, спортивные, складные и даже всепроходные. Этот день напоминает о важности равных возможностей и доступности, делая мир более комфортным для каждого.

1 марта празднуют День детского сна. Это международная инициатива, направленная на повышение осведомленности о важности качественного сна для малышей и маленьких детей. День детского сна напоминает, что качественный сон – это залог здорового развития малыша.

Также 1 марта Всемирный день музыкальной терапии. Этот праздник направлен на повышение осведомленности о пользе музыки для физического и психического здоровья. Это научно обоснованный метод лечения, использующий музыку для улучшения эмоционального, когнитивного и физического состояния человека. Ее применяют в больницах, реабилитационных центрах, школах, психологических практиках и даже для помощи людям с деменцией или посттравматическим синдромом.

А еще 1 марта День нулевой дискриминации. Его инициировала ООН и UNAIDS (Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу) 2014 г., чтобы привлечь внимание к проблеме дискриминации во всех ее формах. ВИЧ-положительные люди – борьба со стигмой и обеспечение равного доступа к лечению. Этот день напоминает, что все люди имеют равные права, и каждый заслуживает уважения вне зависимости от своих отличий.

1 марта День осведомленности об аутоагрессии. Это международная инициатива, призванная повысить осведомленность о проблеме самоповреждения (аутоагрессии) и помочь людям, которые с этим сталкиваются. Аутоагрессия – это умышленное нанесение физического ущерба себе, которое не связано с попыткой суицида. Распространенная проблема – по оценкам, до 20% подростков и 5% взрослых в мире хотя бы раз в жизни прибегали к самоповреждениям.

Также 1 марта Всемирный день информационной архитектуры. Это глобальная инициатива, направленная на популяризацию информационной архитектуры (IA) и ее роль в создании понятных и удобных цифровых сред. Информационная архитектура (IA) – это структуризация, организация и представление информации для удобного доступа и использования. Она используется в вебдизайне, разработке приложений, библиотеках, поисковиках и даже в архитектуре физических пространств.

А еще 1 марта Всемирный день гражданской обороны. Его начала Международная организация гражданской обороны (ICDO) 1990 года, чтобы повысить осведомленность о важности гражданской защиты и готовности к чрезвычайным ситуациям. Гражданская оборона – это система мер, направленных на защиту населения, материальных ценностей и окружающей среды от чрезвычайных ситуаций.

1 марта празднуют Всемирный день комплимента. Это праздник добрых слов и искренних похвал, который призван сделать мир немного позитивнее. Его начали в Нидерландах в 2003 году, а впоследствии оно приобрело популярность по всему миру. Идея состоит в том, чтобы дарить не материальные подарки, а искренние слова поддержки и похвалы.

Также 1 марта Всемирный день иммунитета. Его начала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в 2002 году, чтобы привлечь внимание к важности иммунной системы и профилактике заболеваний. Иммунитет – это способность организма защищаться от инфекций, вирусов, бактерий и других угроз.

А еще 1 марта Международный день открытых данных. Выпадает на первую субботу марта. Это глобальная инициатива, популяризирующая использование открытых данных для развития общества, науки, бизнеса и управления. Открытые данные – это информация, которая доступна для всех, ее можно использовать, анализировать и распространять без ограничений.

Какой сегодня церковный праздник

1 марта в церковном календаре – день памяти святой преподобной мученицы Евдокии. Родилась в Хелиополе, Сирии, вероятно в середине первого века. Сначала она вела греховную жизнь, но после обращения в христианство стала монахиней и приняла имя Евдокия. Она была известна своей глубокой верой, молитвами и чудесами. Благодаря своей святости и благочестию, Евдокия привлекала многих людей к христианству. Евдокия прошла из-за больших страданий за свою веру и была мученически казнена при правлении императора Адриана примерно в 114 году. Она была обезглавлена, и после своей смерти осталась примером святой жизни для многих верующих.

Календарь важных событий за 1 марта

86 год до н. е. — римский полководец Сулла берет штурмом и грабит Афины;

1360 год — король Англии Эдуард III за 16 фунтов выкупает из французского плена 19-летнего Джеффри Чосера, который становится его камердинером, оруженосцем, а впоследствии — одним из величайших поэтов Англии;

1420 год — Папа Римский Мартин V призывает христиан к крестовым походам против чешских гуситов;

1498 год — Васко да Гама приплывает к Мозамбику;

1504 год — происходит лунное затмение, которое Христофор Колумб использует для запугивания ямайских индейцев;

1562 год — в Васси (Шампань) французские католики вырезают гугенотов, начав гугенотские войны;

1565 год — в Бразилии основывают португальская колония Рио-де-Жанейро;

1692 год — начинается процесс над салемскими ведьмами в Новой Англии;

1767 год — изгнание ордена иезуитов из Испании королем Карлом III;

1780 год — Пенсильвания становится первым штатом, запрещающим рабство;

1790 год — первая перепись населения США;

1815 год — после бегства из Эльбы близ Канна высаживается Наполеон Бонапарт в сопровождении около 1000 своих сторонников — начинается второй этап захвата им власти во Франции, получивший название «Правление 100 дней»;

1872 год — решением Конгресса США в районе Йеллоустоуна основывают первый в мире национальный парк;

1912 год — в Сент-Луисе Альберт Берри совершает первый прыжок с парашютом из самолета в полете (высота 460 м);

1918 год — войска УНР и Германии освобождают Киев от большевиков;

1928 год — в США доктор Герберт Эванс открывает шестой витамин, соответственно и названный витамином F;

1941 год — выходит в эфир первое коммерческое FM-радио — радиостанция W47NV в Нэшвилле;

1943 год — в Нью-Йорке проводят массовую демонстрацию в поддержку евреев Европы;

1943 год — Корюковская трагедия: массовое убийство 6700 жителей села Корюковка, совершенное отрядами СС и венгерской военной жандармерии в ходе Второй мировой войны;

1947 год — начинает свою деятельность Международный валютный фонд;

1961 год — президент США Джон Кеннеди объявляет о создании Корпуса Мира;

1976 год — парламент Великобритании одобряет новые правила дорожного движения, согласно которым использование ремней безопасности становилось обязательным;

1977 год — в Киеве открывают памятник украинскому философу Григорию Сковороде;

1988 год — компания Apple Computer анонсирует выход нового устройства CD-ROM в своих компьютерах Apple II и Macintosh;

1991 год — шахтеры Донбасса начинают забастовку, впервые выдвинув политические требования;

1995 год — в ЕС вступают Австрия, Швеция и Финляндия;

1998 год — вступает в силу соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Европейским Союзом и Украиной;

2000 год — компании Confinity (Питер Тиль, Максимилиан Левчин) и X.com (Илон Маск) принимают план слияния в платежную систему PayPal.

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