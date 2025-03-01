Джорджа Мелони хочет созвать экстренный саммит между США и Европой после событий в Белом доме

Джорджа Мелони подчеркнула, что любое разделение Запада делает всех слабее и «способствует тем, кто хотел бы видеть упадок нашей цивилизации».

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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что хочет организовать экстренный саммит между США, европейскими государствами и союзниками, чтобы обсудить Украину и будущие вызовы. Об этом Мелони сказала после встречи в Белом доме между Президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом, пишет Reuters.

Мелони подчеркнула, что любое разделение Запада «делает нас всех слабее и способствует тем, кто хотел бы видеть упадок нашей цивилизации».

По ее словам, разделение не принесет пользы никому.

«Нужен немедленный саммит между США, европейскими государствами и союзниками, чтобы откровенно поговорить о том, как мы намерены бороться с большими вызовами настоящего, начиная с Украины, которую мы вместе защищали в последние годы, и с теми, с которыми мы будем призваны столкнуться в будущем», – сказала Мелони.

Также она добавила, что Италия выступит с таким предложением перед своими партнёрами в ближайшие часы.

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