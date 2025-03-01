Зеленский после встречи с Трампом дал интервью американскому каналу Fox News — главные тезисы

09:44, 1 марта 2025
Владимир Зеленский поблагодарил американцев и заявил, что помощь США была критически важной с начала войны.
Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 28 февраля президент США Дональд Трамп встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. Во время встречи между ними возник спор по поводу того, когда и на каких условиях должно быть прекращено огонь.
Позже Зеленский дал эксклюзивное интервью американскому каналу Fox News.
Главные тезисы интервью:
- Благодарен американцам. Помощь США была критически важной с начала войны.
- Если кто-то хочет проверить отправленные нам средства, мы открыты для этого.
- Я уважаю Трампа и уважаю американский народ. Но я не уверен, что мы сделали что-то плохое. Администрация Трампа должна услышать позицию Украины.
- Как говорил Рейган, «мир — это не отсутствие войны». Вот почему я сказал, что прекращение огня будет нарушено.
- Мы стратегические партнеры. В эти трудные времена мы должны быть честными.
- Не хотелось бы потерять нашего самого большого партнера.
- Если бы у вас была возможность вернуться в Белый дом прямо сейчас, вы бы вернулись?
Зеленский: Нет.
- Только украинцы выбирают президента Украины — ответ республиканцу Линдси Грэму, который призвал Зеленского уйти в отставку.
- Не знаю, была ли сегодняшняя ситуация в Белом доме спланированной.
- Думаю, нам нужно обсудить что-то без СМИ. Мы очень близкие партнеры с США.
- Президент Трамп хочет закончить эту войну, но никто не хочет этого больше, чем мы. В Украине мы воюем за свободу, за нашу жизнь.
- Я не могу сказать своим людям: «Остановитесь». Никто не остановится, потому что все боятся, что завтра Путин вернется.
- Не могу изменить наше отношение к россиянам, потому что они убийцы. Это не значит, что мы не хотим мира.
- Благодарен Трампу за то, что он хочет завершить войну, но Путин нарушал прекращение огня 25 раз.
- Украинцы просто хотят услышать, что США на нашей стороне, а не на стороне России.
- Очень важно остановить Путина. Я слышал от президента Трампа, что он остановит войну, и надеюсь, что это будет вместе с нашими европейскими союзниками.
- Мы готовы подписать соглашение по полезным ископаемым, но этого недостаточно.
- Мы готовы к миру. Но мы должны быть в сильной позиции. Нам нужны гарантии.
- Мои взаимоотношения с Трампом можно спасти. Исторически сложилось так, что отношения между нашими народами крепкие. Американцы помогли спасти украинцев.
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