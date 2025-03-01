Зеленский после встречи с Трампом дал интервью американскому каналу Fox News — главные тезисы

Владимир Зеленский поблагодарил американцев и заявил, что помощь США была критически важной с начала войны.

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 28 февраля президент США Дональд Трамп встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. Во время встречи между ними возник спор по поводу того, когда и на каких условиях должно быть прекращено огонь.

Позже Зеленский дал эксклюзивное интервью американскому каналу Fox News.

Главные тезисы интервью:

Благодарен американцам. Помощь США была критически важной с начала войны.

Если кто-то хочет проверить отправленные нам средства, мы открыты для этого.

Я уважаю Трампа и уважаю американский народ. Но я не уверен, что мы сделали что-то плохое. Администрация Трампа должна услышать позицию Украины.

Как говорил Рейган, «мир — это не отсутствие войны». Вот почему я сказал, что прекращение огня будет нарушено.

Мы стратегические партнеры. В эти трудные времена мы должны быть честными.

Не хотелось бы потерять нашего самого большого партнера.

Если бы у вас была возможность вернуться в Белый дом прямо сейчас, вы бы вернулись?

Зеленский: Нет.

Только украинцы выбирают президента Украины — ответ республиканцу Линдси Грэму, который призвал Зеленского уйти в отставку.

Не знаю, была ли сегодняшняя ситуация в Белом доме спланированной.

Думаю, нам нужно обсудить что-то без СМИ. Мы очень близкие партнеры с США.

Президент Трамп хочет закончить эту войну, но никто не хочет этого больше, чем мы. В Украине мы воюем за свободу, за нашу жизнь.

Я не могу сказать своим людям: «Остановитесь». Никто не остановится, потому что все боятся, что завтра Путин вернется.

Не могу изменить наше отношение к россиянам, потому что они убийцы. Это не значит, что мы не хотим мира.

Благодарен Трампу за то, что он хочет завершить войну, но Путин нарушал прекращение огня 25 раз.

Украинцы просто хотят услышать, что США на нашей стороне, а не на стороне России.

Очень важно остановить Путина. Я слышал от президента Трампа, что он остановит войну, и надеюсь, что это будет вместе с нашими европейскими союзниками.

Мы готовы подписать соглашение по полезным ископаемым, но этого недостаточно.

Мы готовы к миру. Но мы должны быть в сильной позиции. Нам нужны гарантии.

Мои взаимоотношения с Трампом можно спасти. Исторически сложилось так, что отношения между нашими народами крепкие. Американцы помогли спасти украинцев.

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