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Зеленский после встречи с Трампом дал интервью американскому каналу Fox News — главные тезисы

09:44, 1 марта 2025
Владимир Зеленский поблагодарил американцев и заявил, что помощь США была критически важной с начала войны.
Зеленский после встречи с Трампом дал интервью американскому каналу Fox News — главные тезисы
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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 28 февраля президент США Дональд Трамп встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. Во время встречи между ними возник спор по поводу того, когда и на каких условиях должно быть прекращено огонь.

Позже Зеленский дал эксклюзивное интервью американскому каналу Fox News.

Главные тезисы интервью:

  • Благодарен американцам. Помощь США была критически важной с начала войны.
  • Если кто-то хочет проверить отправленные нам средства, мы открыты для этого.
  • Я уважаю Трампа и уважаю американский народ. Но я не уверен, что мы сделали что-то плохое. Администрация Трампа должна услышать позицию Украины.
  • Как говорил Рейган, «мир — это не отсутствие войны». Вот почему я сказал, что прекращение огня будет нарушено.
  • Мы стратегические партнеры. В эти трудные времена мы должны быть честными.
  • Не хотелось бы потерять нашего самого большого партнера.
  • Если бы у вас была возможность вернуться в Белый дом прямо сейчас, вы бы вернулись?

          Зеленский: Нет.

  • Только украинцы выбирают президента Украины — ответ республиканцу Линдси Грэму, который призвал Зеленского уйти в отставку.
  • Не знаю, была ли сегодняшняя ситуация в Белом доме спланированной.
  • Думаю, нам нужно обсудить что-то без СМИ. Мы очень близкие партнеры с США.
  • Президент Трамп хочет закончить эту войну, но никто не хочет этого больше, чем мы. В Украине мы воюем за свободу, за нашу жизнь.
  • Я не могу сказать своим людям: «Остановитесь». Никто не остановится, потому что все боятся, что завтра Путин вернется.
  • Не могу изменить наше отношение к россиянам, потому что они убийцы. Это не значит, что мы не хотим мира.
  • Благодарен Трампу за то, что он хочет завершить войну, но Путин нарушал прекращение огня 25 раз.
  • Украинцы просто хотят услышать, что США на нашей стороне, а не на стороне России.
  • Очень важно остановить Путина. Я слышал от президента Трампа, что он остановит войну, и надеюсь, что это будет вместе с нашими европейскими союзниками.
  • Мы готовы подписать соглашение по полезным ископаемым, но этого недостаточно.
  • Мы готовы к миру. Но мы должны быть в сильной позиции. Нам нужны гарантии.
  • Мои взаимоотношения с Трампом можно спасти. Исторически сложилось так, что отношения между нашими народами крепкие. Американцы помогли спасти украинцев.

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США Украина Владимир Зеленский

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