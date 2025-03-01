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Передача заявления через нотариуса – ключевые аспекты

11:14, 1 марта 2025
Передача заявления нотариусом подтверждает тот факт, что заинтересованному лицу доведена до сведения информация, имеющая важное правовое значение.
Передача заявления через нотариуса – ключевые аспекты
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Передача заявления через нотариуса – это удобный способ официального подтверждения документа, имеющего юридическую силу. Чтобы избежать ошибок и задержек, следует заранее узнать обо всех требованиях и подготовить необходимые документы. Об этом напомнило Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции.

Так, одной из нотариальных действий, определенных Законом «О нотариате», является передача заявлений физических и юридических лиц другим физическим и юридическим лицам. В заявлении могут содержаться сведения о определенных событиях, обстоятельствах, намерениях сторон, фактах и т. д.

Передача заявления нотариусом подтверждает тот факт, что заинтересованному лицу доведена информация, имеющая важное правовое значение.

Обратиться можно как к государственному, так и к частному нотариусу. Документы, оформленные государственными и частными нотариусами, обладают одинаковой юридической силой.

Согласно статье 84 Закона «О нотариате» и главе 20 Порядка совершения нотариальных действий нотариусами Украины, утвержденного приказом Министерства юстиции от 22.02.2012 № 296/5, нотариус передает заявления физических и юридических лиц другим физическим и юридическим лицам на основании устного обращения заинтересованных лиц.

Нотариус передает заявления, если они не противоречат закону и не содержат сведений, порочащих честь и достоинство человека.

Совершение такой нотариальной действия может осуществляться в отношении заявлений, подлинность подписи на которых удостоверена в установленном Законом порядке либо без такого удостоверения.

Согласно статье 78 Закона нотариус не может удостоверять подлинность подписи физического лица на документе, в котором утверждаются обстоятельства, право удостоверения которых принадлежит исключительно соответствующему государственному органу. Например: время рождения, брака, смерти, наличие заболевания, инвалидности, право собственности на имущество и т. д.

Заявления подаются нотариусу, оформленные надлежащим образом, и в количестве не менее двух экземпляров, один из которых пересылается почтой с обратным уведомлением или лично передается адресату под расписку.

Также заявления могут передаваться с использованием технических средств. В этом случае второй экземпляр заявления возвращается лицу, подавшему его.

Расходы, связанные с почтовой пересылкой заявления или использованием других технических средств, оплачиваются заявителем.

По просьбе лица, подавшего заявление, ему выдается свидетельство о передаче заявления. В нем излагается содержание полученного на заявление ответа либо указывается, что ответ в установленный в заявлении срок не поступил.

Передача заявления и выдача свидетельства о передаче заявления являются самостоятельными нотариальными действиями и регистрируются в реестре нотариальных действий под отдельными номерами.

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