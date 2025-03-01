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Владимир Зеленский покинул США и летит в Лондон

10:02, 1 марта 2025
Самолет Владимира Зеленского вылетел из США в Великобританию.
Владимир Зеленский покинул США и летит в Лондон
Фото: Reuters
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Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме покинул Соединенные Штаты Америки.

По состоянию на сейчас президентский борт Владимира Зеленского уже три часа находится в воздухе и направляется в Лондон.

Визит, возможно, может касаться обсуждения вопросов международной безопасности, дальнейшей поддержки Украины, а также координации между союзниками.

Напомним, Зеленский после встречи с Трампом дал интервью американскому каналу Fox News.

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США Владимир Зеленский Великобритания

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