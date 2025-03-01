Володимир Зеленський покинув США та летить у Лондон

Літак Володимира Зеленського вилетів із США до Великої Британії.

Фото: Reuters

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Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі покинув Сполучені Штати Америки.

Станом на зараз президентський борт Володимира Зеленського уже три години перебуває в повітрі та прямує до Лондона.

Візит, ймовірно, може стосуватися обговорення питань міжнародної безпеки, подальшої підтримки України, а також координації між союзниками.

Нагадаємо, Зеленський після зустрічі з Трампом дав інтерв’ю американському каналу Fox News.

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