Володимир Зеленський покинув США та летить у Лондон

Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі покинув Сполучені Штати Америки.
Станом на зараз президентський борт Володимира Зеленського уже три години перебуває в повітрі та прямує до Лондона.
Візит, ймовірно, може стосуватися обговорення питань міжнародної безпеки, подальшої підтримки України, а також координації між союзниками.
Нагадаємо, Зеленський після зустрічі з Трампом дав інтерв’ю американському каналу Fox News.
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