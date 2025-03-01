Передача заяви через нотаріуса — ключові аспекти

Передача заяви нотаріусом підтверджує той факт, що зацікавленій особі доведено до відома інформацію, яка має важливе правове значення.

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Передача заяви через нотаріуса – це зручний спосіб офіційного підтвердження документа, який має юридичну силу. Щоб уникнути помилок і затримок, варто заздалегідь дізнатися про всі вимоги та підготувати необхідні документи. Про це нагадало Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.

Так, однією з нотаріальних дій, визначених Законом «Про нотаріат», є передача заяв фізичних та юридичних осіб іншим фізичним та юридичним особам. У заяві може повідомлятися про певні події, обставини, наміри сторін, факти тощо.

Передання заяви нотаріусом підтверджує той факт, що зацікавленій особі доведено до відома інформацію, яка має важливе правове значення.

Звернутися можна як до державного, так і приватного нотаріусів. Документи, оформлені державними і приватними нотаріусами, мають однакову юридичну силу.

Відповідно до статті 84 Закону «Про нотаріат» та глави 20 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції від 22.02.2012 № 296/5, нотаріус передає заяви фізичних і юридичних осіб іншим фізичним та юридичним особам на підставі усного звернення заінтересованих осіб.

Нотаріус передає заяви, якщо вони не суперечать закону і не містять відомостей, що порочать честь і гідність людини.

Вчинення такої нотаріальної дії може здійснюватися щодо заяв, справжність підпису на яких засвідчено в установленому Законом порядку або без такого засвідчення.

Згідно зі статтею 78 Закону нотаріус не може засвідчувати справжність підпису фізичної особи на документі, в якому стверджуються обставини, право посвідчення яких належить лише відповідному державному органу. Наприклад: час народження, шлюбу, смерті, наявність хвороби, інвалідності, права власності на майно тощо.

Заяви подаються нотаріусу оформлені належним чином і не менше ніж у двох примірниках, один з яких пересилається поштою зі зворотним повідомленням або особисто передається адресатам під розписку.

Також заяви можуть передаватися з використанням технічних засобів. У цьому випадку другий примірник заяви повертається особі, що її подала.

Витрати, пов’язані з поштовою пересилкою заяви чи з використанням інших технічних засобів, оплачуються заявником.

На прохання особи, що подала заяву, їй видається свідоцтво про передачу заяви. У ньому викладається зміст одержаної на заяву відповіді або зазначається, що відповідь у встановлений у заяві строк не надійшла.

Передача заяви та видача свідоцтва про передачу заяви є самостійними нотаріальними діями і реєструються в реєстрі нотаріальних дій під окремими номерами.

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