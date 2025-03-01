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Перевели на искусственную вентиляцию легких - стало известно о состоянии здоровья Папы Римского

10:56, 1 марта 2025
Прогнозы относительно дальнейшего состояния понтифика остаются осторожными.
Перевели на искусственную вентиляцию легких - стало известно о состоянии здоровья Папы Римского
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Папа Римский Франциск, которого ранее госпитализировали, перенёс внезапный спазм бронхов, что привело к критическому ухудшению его состояния. Понтифика срочно подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Об этом сообщает пресс-служба Ватикана.

По имеющимся данным, 28 февраля у главы Католической церкви произошёл единичный случай бронхоспазма – опасного явления, при котором из-за резкого сокращения мышц бронхов затрудняется поступление кислорода и выведение углекислого газа из организма.

Из-за этого состояния Папа Римский непреднамеренно вдохнул рвотные массы, что спровоцировало мгновенное ухудшение его самочувствия.

«Святейшему Отцу незамедлительно провели бронхиальную аспирацию, очистив его дыхательные пути, и подключили к неинвазивной искусственной вентиляции лёгких, что улучшило уровень кислорода [в крови]», – сообщили в Ватикане.

В пресс-службе уточнили, что во время проведения необходимых медицинских процедур Папа Франциск оставался в сознании, однако прогнозы относительно его дальнейшего состояния пока остаются осторожными.

«Понадобится приблизительно от 24 до 48 часов, чтобы врачи могли оценить клиническое состояние Папы после единичного эпизода бронхоспазма.

Благодаря неинвазивной вентиляции лёгких показатели кислорода стабилизировались до уровня, схожего с тем, что был до приступа», – отметили в Святом Престоле.

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Ватикан

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