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Папа Римский впервые за время госпитализации записал для верующих аудиообращение

16:12, 7 марта 2025
Папа Римский Франциск обратился с благодарностью ко всем, кто молился за его выздоровление.
Папа Римский впервые за время госпитализации записал для верующих аудиообращение
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Папа Римский Франциск впервые за три недели пребывания в больнице Агостино Джемелли в Риме, где глава Римско-католической церкви проходит лечение от двусторонней пневмонии, записал для верующих аудиообращение, пишет Vatican News.

Папа выразил благодарность всем, кто молился за его выздоровление.

«Я благодарю вас от всего сердца за молитвы, которые вы возносите за мое здоровье с площади (Святого Петра, — ред.). Я сопровождаю вас отсюда. Пусть Бог благословит вас, и пусть Богородица вас оберегает. Спасибо», — сказал Франциск.

Послание Папы Франциска было записано на испанском языке и транслировалось на площади Святого Петра в 21:00 (по римскому времени) в начале молитвы.

Напомним, 1 марта понтифика срочно подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

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