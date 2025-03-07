Украина привлекла 26,4 млрд грн через выпуск государственных облигаций в феврале 2025 года

Министерство финансов Украины привлекло 26,4 млрд грн для обороны и безопасности через ОВГЗ.

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Министерство финансов Украины сообщило, что в феврале 2025 года было привлечено 26,4 млрд грн от выпуска государственных облигаций. Главная часть этих средств направлена на безопасность и оборону, что является критически важным для страны в условиях полномасштабной войны. Об этом сообщило Министерство финансов Украины.

В то же время, 19 февраля Министерство финансов вместе с Национальным банком Украины провели первый аукцион по обмену государственных облигаций (switch-аукцион) на внутреннем рынке с помощью новой функции на платформе Bloomberg. Этот механизм позволяет обменивать старые государственные долговые инструменты на новые, что способствует эффективному управлению государственным долгом и ликвидностью.

По состоянию на 1 марта 2025 года в обращении находятся облигации на более 1,84 трлн грн. Наибольшая доля этих облигаций принадлежит коммерческим банкам (46,6%) и НБУ (36,8%). Инвестиции юридических и физических лиц выросли на 33% по сравнению с прошлым годом, достигнув 267 млрд грн.

Средневзвешенная доходность ОВГЗ, номинированных в гривне, в феврале составила 16,01%, а в долларах - 4,54%.

Всего за период военного положения через аукционы ОВГЗ Украине удалось привлечь почти 1,5 трлн грн в эквиваленте. Каждый желающий может поддержать страну, приобретя военные облигации через приложение «Дія» или в лицензированных банках и брокерах.

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