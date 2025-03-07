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Суд признал нарушение в выдаче чеков предприятием и подтвердил правомерность штрафных санкций

18:55, 7 марта 2025
Суд отказал предприятию в отмене штрафа в 3,5 миллиона гривен.
Суд признал нарушение в выдаче чеков предприятием и подтвердил правомерность штрафных санкций
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Суд поддержал позицию налоговой службы относительно законности принятого налогового уведомления-решения, которым за нарушение пунктов 1, 2, 11 статьи 3 Закона Украины от 6 июля 1995 года № 265/95-ВР «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» к предприятию были применены штрафные санкции на сумму 3 498 023 гривен. Об этом сообщает налоговая служба в Полтавской области.

Суд принял во внимание доводы контролирующего органа о том, что Закон № 265/95-ВР устанавливает непосредственное содержание обязанностей субъектов хозяйствования и порядок их выполнения, а Положение о форме и содержании расчетных документов/электронных расчетных документов утверждено приказом Министерства финансов Украины от 21 января 2016 года № 13.

По убеждению ответчика, все реализованные товары согласно чекам были проданы с нарушением пункта 2 статьи 3 указанного Закона, а именно: выданные чеки, которые не соответствуют требованиям к форме и содержанию, лишены статуса расчетных документов.

Суд пришел к выводу, что ответчик в рамках данного дела во время проведения фактической проверки имел законное право использовать налоговую информацию, содержащуюся в СОД РРО, в частности, для проверки наличия (отсутствия) цифрового значения штрихового кода марки акцизного налога на алкогольные напитки. Данные этой информации фактически отображают (дублируют) расчетные операции, проведенные истцом в соответствующий период.

В ходе судебного разбирательства истец не опроверг обстоятельства, на которые ссылался ответчик, а именно: во время проверки не были предоставлены документы первичного бухгалтерского учета, которые указывали бы на наличие у предприятия остатков подакцизных товаров с марками акцизного налога «старого образца» на балансе. Согласно базам данных ГНС, отсутствует информация о возможности нахождения у предприятия в обороте алкогольных напитков, маркированных марками акцизного налога предыдущего образца.

Истец получал лицензии на право розничной торговли алкогольными напитками начиная с 2022 года, следовательно, вероятно, закупка товаров осуществлялась предприятием с учетом срока их годности, начиная с 2022 года.

Таким образом, Полтавский окружной административный суд 5 февраля 2025 года в деле № 440/9859/23 отказал в удовлетворении иска предприятия.

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суд налоговая штраф / штрафы судебная практика

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