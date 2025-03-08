На Закарпатье пьяный отец убил своего годовалого сына — он получил пожизненное заключение

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанес своему годовалому сыну несколько ударов кухонным ножом.

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На Закарпатье отца приговорили к пожизненному заключению за убийство своего годовалого сына. Об этом сообщает Закарпатская областная прокуратура.

Трагедия произошла в одном из сел Тячевщины 23 июля 2022 года.

В суде было доказано, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанес своему годовому сыну несколько ударов кухонным ножом. От тяжелых ранений ребенок скончался на месте.

После совершенного преступления мужчина некоторое время скрывался в лесном массиве неподалеку от дома. Впоследствии его нашли и задержали, а по доводам прокурора – взяли под стражу. Там он находился во время расследования преступления и судебного разбирательства.

На заседании обвиняемый не признал вину и заявил, что причиной случившегося стали действия его жены, с которой у них в последнее время часто возникали конфликты. Несмотря на это, Тячевский районный суд учел все имеющиеся у стороны обвинения доказательства и признал мужчину виновным.

До вступления приговора в законную силу он продолжит находиться под стражей.

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