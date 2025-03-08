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На Закарпатті п’яний батько вбив свого однорічного сина — він отримав довічне ув’язнення

11:47, 8 березня 2025
Чоловік у стані алкогольного сп‘яніння наніс своєму однорічному сину кілька ударів кухонним ножем.
На Закарпатті п’яний батько вбив свого однорічного сина — він отримав довічне ув’язнення
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На Закарпатті батька засудили до довічного ув’язнення за вбивство свого однорічного сина. Про це повідомляє Закарпатська обласна прокуратура.

Трагедія сталася в одному з сіл на Тячівщині 23 липня 2022 року.

У суді доведено, що чоловік у стані алкогольного сп‘яніння наніс своєму однорічному сину кілька ударів кухонним ножем. Від тяжких поранень дитина загинула на місці.

Певний час після скоєного чоловік переховувався в лісовому масиві неподалік будинку. Згодом його знайшли та затримали, а за доводами прокурора – взяли під варту. Там він перебував під час розслідування злочину та судового розгляду.

У засіданні обвинувачений вину у скоєному не визнав і розповів, що причиною того, що трапилося, є дії його дружини, з якою вони часто конфліктували протягом останнього часу. Попри це, Тячівський районний суд врахував усі наявні у сторони обвинувачення докази та визнав чоловіка винуватим.

До набрання вироком законної сили він і надалі перебуватиме під вартою.

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прокуратура Закарпаття

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