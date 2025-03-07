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Чоловіка посадили до в’язниці за те, що він убив свою кішку, наступивши на неї ногою

20:26, 7 березня 2025
Чоловік також завдав травм голови та хребта своєму іншому коту, якому вдалося вижити.
Чоловіка посадили до в’язниці за те, що він убив свою кішку, наступивши на неї ногою
Фото: RSPCA
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Житель валлійського міста Баррі Деніел Бредлі Джонс був ув’язнений і позбавлений права утримувати тварин після того, як знущався над двома своїми котами, одна з яких загинула, пише Wales Online.

У вересні 2023 року Деніел відвіз одну зі своїх домашніх кішок на ім’я Мейсі до ветеринара, заявивши, що випадково наступив на неї вдома. Ветеринар виявив ознаки «значної травми, що відповідає сильному удару ногою або наступу». У кішки була травма грудної клітки, синець на щелепі, ліве око було випнуте. Рентгенівські знімки показали переломи лопатки, зламане ребро та колапс лівої легені.

У листопаді 2023 року 27-річний чоловік відвів свого іншого кота на ім’я Одін до ветеринара. Він стверджував, що Одін врізався у Xbox, який стояв на полиці. Кіт отримав травму голови та хребта і демонстрував ознаки болю.

Згодом ветеринарний звіт показав, що тяжкість травм, яких зазнали Мейсі та Одін, не відповідала поясненням, наданим Джонсом. Головний ветеринарний експерт дійшов висновку, що обидві кішки постраждали внаслідок фізичного насильства. Мейсі, ймовірно, загинула через колапс легені та дихальну недостатність, спричинену травмою грудної клітки, що призвела до перелому ребра.

Як зазначає видання, Джонс визнав себе винним у трьох правопорушеннях згідно із Законом про захист тварин і був засуджений Кардіффським магістратським судом до 40 тижнів ув’язнення. Також він зобов’язаний виплатити 187 фунтів стерлінгів штрафу. Крім того, йому заборонено утримувати домашніх тварин протягом п’яти років.

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