20 тисяч військових переведені через Армія+ за три місяці

Понад 60% поданих рапортів схвалено.

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Міністерство оборони повідомило, що за трохи більше ніж три місяці від запуску функції зміни місця служби в ЗСУ та НГУ через додаток Армія+ понад 20 000 військовослужбовців отримали погодження на переведення. Це становить 60% від загальної кількості військових, які подали рапорти через застосунок.

Однією з основних причин переведень є бажання військових виконувати обов'язки у тих підрозділах, де вони можуть застосувати свої професійні навички. Якщо йдеться про зміну місця служби між бойовими бригадами, Кадровий центр ЗСУ запитує погодження командирів частин. У разі відмови, командири зобов'язані вказати чітку причину в системі.

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