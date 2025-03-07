Практика судів
  1. В Україні

20 тисяч військових переведені через Армія+ за три місяці

22:00, 7 березня 2025
Понад 60% поданих рапортів схвалено.
20 тисяч військових переведені через Армія+ за три місяці
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство оборони повідомило, що за трохи більше ніж три місяці від запуску функції зміни місця служби в ЗСУ та НГУ через додаток Армія+ понад 20 000 військовослужбовців отримали погодження на переведення. Це становить 60% від загальної кількості військових, які подали рапорти через застосунок.

Однією з основних причин переведень є бажання військових виконувати обов'язки у тих підрозділах, де вони можуть застосувати свої професійні навички. Якщо йдеться про зміну місця служби між бойовими бригадами, Кадровий центр ЗСУ запитує погодження командирів частин. У разі відмови, командири зобов'язані вказати чітку причину в системі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

військові Міноборони Армія+

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Досягнути єдності, стабільності та незмінності судової практики неможливо – секретар Великої Палати ВС

У Великій Палаті Верховного Суду повідомили, що бувають помилкові правові позиції, до того ж життя змінюється.

Верховний Суд підтвердив правомірність стягнення з суб’єкта владних повноважень витрат на правничу допомогу за відсутності погодинного розрахунку та несплати гонорару на момент розгляду справи

Правомірність стягнення з суб’єкта владних повноважень витрат позивача на правничу допомогу за відсутності погодинного розрахунку та фактичної несплати гонорару на момент розгляду справи – позиція Верховного Суду.

Чи скасують «вічні» арешти майна у кримінальних провадження без підозрюваних — робоча група комітету обговорила законопроект про гарантії захисту бізнесу

У правоохоронному комітеті Верховної Ради за участі НАБУ, САП, СБУ, БЕБ, ОГП та інших представників обговорили законопроект 12439 про гарантії захисту суб’єктів господарювання під час здійснення кримінального провадження.

Поліцейським, прокурорам та головам місцевих держадміністрацій будуть доплачувати за знання англійської мови

Надбавка у 10% до окладу запрацює не відразу.

Стратегія розвитку системи правосуддя готова на 99%, але є важливий нюанс – Офіс Президента

В Офісі Президента намагаються узгодити положення Стратегії з євроінтеграційними зобов’язаннями України.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Людмила Шеметенко
    Людмила Шеметенко
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Власенко
    Сергій Власенко
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Світлана Бородавкіна
    Світлана Бородавкіна
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду