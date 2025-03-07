20 тысяч военных переведены через Армия+ за три месяца

Более 60% поданных рапортов одобрены.

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Министерство обороны сообщило, что за чуть более чем три месяца от запуска функции изменения места службы в ВСУ и НГУ через приложение Армия+ более 20 000 военнослужащих получили согласование на перевод. Это составляет 60% от общего количества военных, которые подали рапорты через приложение.

Одной из основных причин переводов является желание военных выполнять обязанности в тех подразделениях, где они могут применить свои профессиональные навыки. Если речь идет об изменении места службы между боевыми бригадами, Кадровый центр ВСУ запрашивает согласование командиров частей. В случае отказа, командиры обязаны указать четкую причину в системе.

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