Отменят ли «вечные» аресты имущества в уголовных производствах без подозреваемых — рабочая группа комитета обсудила законопроект о гарантиях защиты бизнеса

В правоохранительном комитете Верховной Рады при участии НАБУ, САП, СБУ, БЭБ, ОГП и других представителей обсудили законопроект 12439 о гарантиях защиты субъектов хозяйствования во время осуществления уголовного производства.

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 25 февраля приняла за основу законопроект о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс относительно совершенствования гарантий защиты субъектов хозяйствования во время осуществления уголовного производства 12439.

Законопроектом, среди прочего, предлагается ввести нормы относительно срока действия определения об аресте имущества, отмены ареста имущества, дополнить перечень определений следственного судьи, которые могут быть обжалованы во время досудебного расследования, установить четкий срок на возвращение имущества после отмены ареста и тому подобное.

Ведущие бизнес-объединения призвали народных депутатов поддержать этот законопроект. По их мнению, ограничение срока ареста средств и счетов 2 месяцами, с возможностью продления только в исключительных случаях, расширение возможностей обжалования ареста, установление четкого срока возвращения имущества после отмены ареста – 30 дней, позволит бизнесу эффективно защищать свои права, сделает невозможными бюрократические манипуляции и затягивание процесса возвращения активов.

В связи с подготовкой ко второму чтению законопроект решили дополнительно обсудить 7 марта на заседании Рабочей группы при профильном Комитете Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

В заседании группы приняли участие также глава Комитета по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина, представители Офиса Президента, Совета по вопросам поддержки предпринимательства в условиях военного положения при Президенте, СБУ, Офиса Генпрокурора, Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Верховного Суда, Национального антикоррупционного бюро, Бюро экономической безопасности, ГБР, Нацполиции, НААУ, а также представители СМИ и общественных организаций.

Как отметили члены профильного Комитета, законопроект, среди прочего, имеет целью решение проблемы наложения фактически «вечных» арестов на имущество, в частности, третьих лиц, при отсутствии в уголовном производстве подозреваемого лица.

Однако в САП и НАБУ считают, что этот законопроект может предоставить «дополнительные преимущества стороне защиты» и возложит на НАБУ и САП дополнительные обязанности, в частности, время от времени обосновывать основания для продления ареста имущества.

По их мнению, в связи с загруженностью судей, в том числе Высшего антикоррупционного суда, это будет не совсем просто.

Анастасия Радина также считает, что не нужно устанавливать сроки ареста имущества или же установить их как минимум в один год (но чем обосновывается срок в 1 год, она не указала).

В свою очередь, члены Комитета Максим Павлюк и Максим Бужанский напомнили, что именно сторона обвинения должна доказывать виновность, а не бизнес должен доказывать, что он невиновен. По их словам, не является нормальной ситуация, когда в уголовном производстве отсутствует подозреваемый, а арест длится годами. В условиях, когда парламент по требованию САП и НАБУ отменил сроки досудебного расследования до сообщения лицу о подозрении, такие аресты могут быть «вечными».

Аргументом САП было то, что сторона защиты и сейчас может обжаловать в суде арест имущества. Впрочем, как заметил Максим Павлюк, есть случаи, когда после отмены судом такого ареста следователь в тот же день обращается с аналогичным ходатайством, но уже в другой суд.

На замечание представителя НАБУ о том, что «придется постоянно ходить в суд», нагружать судей, и этот проект противоречит стремлению партнеров увеличить количество активов, которые возвращаются в бюджет, члены Комитета напомнили, что и МВФ, и ЕС призывают Украину предпринять шаги для улучшения инвестиционного климата. Собственно, этот проект и направлен на защиту прав и интересов инвестора.

В целом, участники Рабочей группы обсудили дискуссионные положения относительно определения оптимального срока действия определения об аресте имущества и дифференциации такого срока по критериям, таким как состав и предмет преступления, цели ареста имущества; срока ареста вещественных доказательств; доступа потерпевшего или стороны потерпевшего к материалам уголовного производства и их права собирать доказательства по делу; процедуры и способа фиксации процессуальных действий во время обыска, осмотра и обязательного участия специалиста в таких действиях.

Также обсудили предложение относительно возможности установления гарантийного платежа (залога) владельца арестованного имущества.

Народные депутаты и приглашенные участники договорились о дальнейшем совместном работе над проектом 2439 с учетом высказанных предложений во время заседания рабочей группы.

Автор: Наталя Мамченко

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